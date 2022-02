Papa Francesco: telegramma di cordoglio per le vittime del naufragio del peschereccio spagnolo

“Sentite condoglianze e solidarietà, in questo momento di dolore”. È quanto esprime il Papa, tramite un telegramma di cordoglio – inviato dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, all’arcivescovo di Santiago de Compostela – per le vittime del naufragio del peschereccio spagnolo Villa de Pitanxo, avvenuto martedì scorso al largo dell’Isola di Terranova. Francesco, inoltre, “eleva a Dio le sue preghiera per l’eterno riposo delle vittime e manifesta la sua vicinanza alle famiglie che piangono i loro cari”. Il Papa, infine, “raccomanda alla misericordia del Signore e all’attenzione materna del cuore della Madre di Dio le persone afflitte da questo incidente”.