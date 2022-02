Diocesi: Porto-Santa Rufina, domenica l’ingresso del vescovo Ruzza

Alla nomina ufficiale di mons. Gianrico Ruzza a vescovo della diocesi di Porto-Santa Rufina, da lui comunicata il 12 febbraio nella curia vescovile, fa seguito la canonica presa di possesso, cioè l’inizio del ministero episcopale. Una singolare circostanza unirà l’avvio del servizio episcopale del nuovo vescovo al ricordo del cardinale Tisserant, del quale la diocesi ricorda il 50° della morte.

La solenne celebrazione avrà luogo domenica 20 febbraio alle ore 18.30, presso la cattedrale dei Sacri Cuori dei Gesù e Maria a La Storta, in via del Cenacolo, 45 a Roma. Il vescovo sarà accolto dal vicario generale alle 18.20 per il bacio del crocifisso, di seguito attraverserà la navata aspergendo i fedeli con l’acqua benedetta e farà una breve sosta di adorazione davanti al tabernacolo. Successivamente si preparerà per la celebrazione che inizierà alle 18.30.

All’inizio della messa il cancelliere vescovile darà lettura della Bolla pontificia di nomina del vescovo e il vicario generale rivolgerà al nuovo vescovo una parola di augurio e saluto. Concluso il rito, verrà sottoscritto il verbale dell’avvenuta presa di possesso. La messa continuerà come di consueto. Prima della benedizione finale il vescovo sosterà davanti al sepolcreto dei vescovi portuensi per una preghiera in suffragio di Tisserant, ultimo cardinale ad aver esercitato il governo della diocesi. Il rito verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della diocesi di Porto-Santa Rufina.