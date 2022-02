Diocesi: L’Aquila, il card. Petrocchi invita a pregare perché la visita del Papa possa realizzarsi

Il cardinale arcivescovo de L’Aquila, Giuseppe Petrocchi, questa mattina, nell’ambito dell’incontro con i giornalisti abruzzesi sul tema “Comunicazione sociale: fare il bene e farlo sapere”, al termine dell’incontro, si è soffermato sulla possibilità che Papa Francesco possa visitare la città dell’Aquila, in occasione della prossima Perdonanza Celestiniana. Il porporato ha chiesto di pregare insistentemente perché possa realizzarsi questo evento storico per il capoluogo abruzzese. L’arcivescovo ha anche dichiarato che nei giorni scorsi è stata presentata un’ipotesi di programma agli Organi vaticani competenti che, nelle prossime settimane, contano di fare un sopralluogo in città. Inoltre il cardinale ha detto che si augura che una delle tappe della visita del Pontefice, qualora venisse confermata, sia la cattedrale di San Massimo.