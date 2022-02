Diocesi: Livorno, al via concorso “Anche i livornesi vanno in Paradiso” per i ragazzi delle medie

“Promuovere la riflessione degli studenti sul messaggio cristiano nell’ora di religione”, “coinvolgere gli studenti in un lavoro interattivo sulla figura dei santi” e “favorire l’uso consapevole e creativo degli smartphone e dei social per scoprire nuovi talenti comunicativi”. Questi gli obiettivi del concorso “Anche i livornesi vanno in paradiso” promosso dall’Ufficio scuola della diocesi di Livorno per gli studenti delle classi della scuola secondaria di I grado.

Il concorso prevede la produzione libera di un elaborato digitale, un “video in stile TikTok”, sul tema oggetto del concorso, della durata massima di un minuto e mezzo, 2 minuti al massimo. Nel bando viene precisato che “il materiale presentato deve essere corredato da una breve spiegazione dell’autore e accompagnato dal modulo di iscrizione. I docenti referenti possono inviare le opere in forma cumulativa, ma accompagnate da ogni singolo modulo di iscrizione degli autori”. Gli elaborati presentati verranno valutati da una Commissione giudicatrice formata da docenti ed esperti che “ne valuterà, in particolar modo, la chiarezza, l’originalità e che attribuirà con giudizio insindacabile i Premi previsti per tre studenti delle scuole secondarie di I grado”. La premiazione e la consegna degli Attestati di partecipazione, avrà luogo il giorno 22 maggio 2022, in occasione della festa di Santa Giulia.