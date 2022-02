Romania: Chiesa ortodossa canonizza Teofana, prima monaca romena. Sostegno al progetto ecologico in partnership con Caritas ambrosiana

(Foto Agenzia Basilica)

Teofana Basarab, conosciuta come Teodora di Valacchia, è stata canonizzata dalla Chiesa ortodossa romena ed è la prima monaca ortodossa di origine romena elevata agli onori degli altari. La decisione è stata presa dal Santo Sinodo della Chiesa ortodossa romena riunito giovedì, 17 gennaio, sotto la presidenza del patriarca Daniel, informa un comunicato del Patriarcato ortodosso. Santa Teofana, contemporanea di san Gregorio Palamas (sec. XIV), figlia del primo regnante del Principato di Valacchia (nel sud della Romania di oggi), sposata, madre di quattro figli, allontanata dal marito e ritirata in un monastero della Bulgaria, dove morì, sarà venerata il 28 ottobre dalla Chiesa ortodossa romena. Nella stessa assemblea, il Santo sinodo “ha preso atto con gioia del progetto di eco-iniziative nelle parrocchie della Chiesa ortodossa romena in Romania e Repubblica Moldova”, svolto in partnership con la Caritas ambrosiana, come anticipato dal Sir il 14 febbraio. I padri sinodali hanno inoltre apprezzato l’opera filantropica svolta nel 2021 e hanno chiesto ai fedeli “di rimanere solidali intorno all’imperativo morale di aiutare i sofferenti e di manifestare la fede in Cristo, attraverso la preghiera e le opere di amore cristiano”.