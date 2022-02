Diocesi: Fabriano-Matelica, “grande gioia” per la beatificazione di suor Costanza Palmas

“Grande gioia per la Chiesa di Fabriano-Matelica che apprende la notizia della beatificazione di suor Costanza Panas”. È quanto si legge in una nota della diocesi, a proposito dei decreti autorizzati oggi dal Papa. “Per la nostra diocesi e tutta la Chiesa questa notizia è un grande dono che ci sprona a vivere questo segno provvidenziale con gratitudine al Signore e verso il Santo Padre che ha autorizzato la Congregazione delle cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo attribuito all’intercessione della Venerabile Serva di Dio Maria Costanza Panas, monaca professa delle Clarisse cappuccine del monastero di Fabriano”, prosegue il comunicato, in cui si rende noto che la celebrazione della beatificazione si svolgerà a Fabriano “con data da destinarsi”. “Questa bellissima notizia coincide con gli sforzi individuali e collettivi della nostra comunità per risollevarsi da un periodo storicamente difficile come è stato quello del dopoguerra per madre Costanza sempre al servizio dei più deboli”, il commento della diocesi.