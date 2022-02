Caro bollette: don Locatelli (Caritas Vigevano), “nuove famiglie entreranno nella soglia della povertà”

“Il vero problema non sarà per chi fino a ora non riusciva a pagare le bollette. Siamo preoccupati per quelli che le hanno sempre pagate arrivando a esaurire le entrate a fine mese. D’ora in poi entreranno nella soglia della povertà”. È l’allarme lanciato da don Moreno Locatelli, direttore della Caritas diocesana di Vigevano, in un articolo pubblicato dal settimanale diocesano “L’Araldo lomellino” nel quale il sacerdote non nasconde la preoccupazione per gli aumenti dei costi delle utenze di luce e gas. “Per adesso le ultime bollette sono relative a novembre e dicembre, e non hanno ancora il rincaro”, spiega don Locatelli, che avverte: “A marzo, con le bollette di gennaio e febbraio, i costi saranno raddoppiati, e la Caritas si sta preparando per cercare risorse in più. Con l’aumento del 50 o 60%, se stiamo alle stesse risorse riusciremo ad aiutare solo un terzo delle persone che seguiamo adesso”.