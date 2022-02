Aggressione a Dasà: mons. Nostro (Mileto), solidarietà al sindaco Scaturchio, alla famiglia e all’intera comunità di Dasà

Il vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, mons. Attilio Nostro “desidera esprimere la piena vicinanza e solidarietà, sua personale e della Chiesa diocesana, al sindaco Raffaele Scaturchio, alla sua famiglia e all’intera comunità di Dasà, per la brutale aggressione ricevuta all’interno della casa comunale”. È quanto si legge in una nota della diocesi miletese, a seguito del fatto che ha visto il primo cittadino del Comune del Vibonese aggredito da quattro persone mentre si trovava al lavoro in Comune. “Gesto da disapprovare fermamente”, ha commentato mons. Nostro, “che richiede a noi un rinnovato senso di unità nella lotta contro ogni forma di violenza e di generosa dedizione per la crescita di civiltà, che ha sempre nel Vangelo di Cristo e nelle coscienze rettamente illuminate basi solide per un mondo migliore”. Al primo cittadino di Dasà “auspichiamo una pronta ripresa, assicuriamo la nostra preghiera e il nostro sostegno, nel condiviso impegno di servizio al bene comune, di promozione della legalità, di amore alla nostra terra”.