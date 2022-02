Papa Francesco: telegramma di cordoglio per le vittime delle forti piogge in Brasile

“Condoglianze e partecipazione al dolore di tutti coloro che sono in lutto o spogliati dei propri averi”. E’ quanto esprime il Papa, in un telegramma di cordoglio – in portoghese – per le vittime delle frane e delle inondazioni causate dalle forti piogge che hanno colpito in questi giorni la regione montuosa di Rio de Janeiro, in Brasile, inviato – a nome del Santo Padre – dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin a mons. Gregório Paixão Neto, vescovo di Petrópolis. Affidando alla misericordia di Dio l’eterno riposo delle vittime, Francesco esprime “conforto ai feriti, ai quali augura un pronto ristabilimento, e la consolazione della speranza cristiana per tutti coloro che sono stati colpiti da questa dolorosa prova”.