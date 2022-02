Diocesi: Bolzano, mons. Muser solleva Paolo Valente dalla carica di presidente delle fondazioni Caritas e Odar. Interim a Franz Kripp

Il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, “dopo lunghe valutazioni e audizioni, ha preso oggi (18 febbraio) la decisione di sollevare dalle sue responsabilità Paolo Valente, direttore della Caritas e presidente della Fondazione Caritas Diocesi di Bolzano-Bressanone e della Fondazione Odar. La guida di Caritas e Odar viene affidata ad interim all’economo diocesano Franz Kripp fino a nuovo avviso”. Ne dà notizia la diocesi altoatesina.

Con questa decisione, che – viene spiegato – “è stata presa dopo molti colloqui e tentativi di mediazione”, mons. Muser confida “che possano essere recuperate la fiducia e la motivazione dei collaboratori della Caritas, in particolare tra i responsabili delle singole aree del servizio Caritas”. “Ringrazio Paolo Valente – ha aggiunto il vescovo – per tutto il bene che ha fatto per la Caritas in questo tempo difficile”.

Nel 2014 Paolo Valente era stato nominato direttore della sezione italiana dell’Ufficio Caritas nella Curia vescovile. Nel periodo 2015-2017 è stato presidente della Fondazione Odar e vicepresidente della Fondazione Caritas fino a quando, nel luglio 2017, ha assunto la presidenza e la direzione di entrambe dopo l’unificazione delle attività delle due fondazioni.

Su richiesta del vescovo, l’economo diocesano Franz Kripp ha accettato di guidare ad interim, fino a nuovo avviso, la Fondazione Caritas e la Fondazione Odar come presidente e direttore. Franz Kripp era già stato direttore della Caritas diocesana dal 1991 al 2002 e poi di nuovo dal 2015 fino a luglio 2017.