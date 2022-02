Summit Ue-Africa: von der Leyen, “trasformare nostra visione comune in realtà”. Crisi Ucraina, stasera videoconferenza occidentale

“Ora è il momento di trasformare la nostra visione condivisa in realtà. È il momento di diventare operativi”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nell’intervento conclusivo al summit Ue-Ua che si è chiuso oggi a Bruxelles. Operatività significa “sviluppare progetti strategici con impatto trasformativo” nei settori delle infrastrutture, con particolare attenzione all’energia, all’interconnessione digitale e ai trasporti. Da parte europea i progetti saranno sostenuti dal pacchetto di investimenti di 150 miliardi di euro del Global Gateway che serviranno a facilitare l’Accordo di libero scambio continentale in Africa. E poi sostegno ai giovani, sia nella formazione di competenze nell’istruzione che nello sviluppo imprenditoriale. Infine la salute: fornire vaccini e favorire la loro produzione locale, oltre a rafforzare i sistemi sanitari sono gli obiettivi. A vigilare sugli impegni presi, un meccanismo di monitoraggio, ha spiegato ancora von der Leyen. Un punto da chiarire riguarda la questione della cessione della proprietà intellettuale dei vaccini: si lavorerà in questi mesi in collaborazione con il Wto, per cercare di arrivare a una soluzione in una riunione la prossima primavera tra le due commissioni Ue e Ua, ha spiegato in conferenza stampa.

Ma ancora una volta la giornata è stata segnata dalle vicende al confine tra Ucraina e Russia. Questa sera, alle 20, dovrebbe tenersi la videoconferenza per fare il punto sulla crisi in atto, cui parteciperanno i leader europei, il presidente Usa Biden, il segretario generale della Nato e i vertici delle istituzioni Ue.