Ue-Ua: settimana Africa-Europa per “rafforzare le relazioni”. Programma e temi in agenda

Si è aperta oggi la prima Settimana Africa-Europa che “mira a rafforzare le relazioni interpersonali tra i continenti”, spiega una nota della Commissione. Contestualmente si svolgerà il 7° Eu-Africa Business Forum (Eabf) che sarà inaugurato il 16 febbraio dalla presidente Ursula von der Leyen. Co-organizzato dalla Commissione europea, dalla Commissione dell’Ua, nonché dalle principali organizzazioni e istituzioni imprenditoriali nell’Ue e in Africa, l’Eabf vuole far incontrare “leader economici e politici per rafforzare le relazioni commerciali e di investimento Ue-Africa”. Per tutta la settimana i commissari europei saranno impegnati nei diversi eventi in programma secondo le loro responsabilità: si parlerà di giovani, di transizione verso l’energia verde, di clima e giovani africani, di infanzia e di infrastrutture, di imprese, fiscalità e di digitale, di libero scambio, di energia e di sanità, di circolarità, e oceani, di agroalimentare e automobili, materie prime e catene del valore, di donne e di operazioni umanitarie. “La Settimana Africa-Europa è un momento unico per discutere vari aspetti del partenariato politico Africa-Europa e rafforzare i legami che legano le persone di entrambi i continenti, alimentando così le discussioni politiche del vertice” che si svolgerà alla fine di questa settimana a Bruxelles (17-18 febbraio). La musica dei Maisha, collettivo musicale afro-europeo con 12 musicisti, concluderà la settimana.