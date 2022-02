Azione Cattolica: Piemonte-Valle d’Aosta, il 19 febbraio incontro online su “Laici cristiani, società e politica, nella Chiesa sinodale”

“Laici cristiani, società e politica, nella Chiesa sinodale”. Questo il tema dell’incontro online del Gruppo regionale fede-politica e dei responsabili diocesani di Azione Cattolica di Piemonte e Valle d’Aosta in programma per sabato 19 febbraio. A partire dalle 9.30, dopo i saluti e l’introduzione di Massimo Liffredo, delegato regionale della Valle d’Aosta, il Gruppo fede-politica presenterà gli “Elementi del rapporto tra Ac, Chiesa, laicità e impegno politico” con gli spunti emergenti dall’indagine regionale per le AC diocesane, il cammino sinodale, la riflessione dei laici impegnati in campo socio-politico. Seguirà l’intervento di mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli e responsabile della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta per la Pastorale sociale e del lavoro. Dopo il dialogo tra i partecipanti le conclusioni a cura della Delegazione regionale dell’Azione Cattolica.