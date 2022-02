Diocesi: Terni, stasera la proclamazione dei vincitori del Premio San Valentino, promosso dall’Istess

Oggi, nel giorno di San Valentino, l’Istess – Istituto teologico nato a Terni nel 1975 per volere del vescovo di allora Santo Quadri, riformato nel 1984 dal suo successore Franco Gualdrini e diventato un’associazione di volontariato nel 2001 – offre un programma ricco di sorprese per il Valentine Fest, il primo festival interamente dedicato alla figura di San Valentino. Ad animare la giornata al Cenacolo San Marco, a Terni, ci saranno Riccardo Mensuali, prete che con il libro “Leggero come l’amore” ha rovesciato luoghi comuni secolari, come quello secondo cui la fedeltà sia “contro natura” e quello secondo cui la sessualità sarebbe finalizzata alla riproduzione. Insieme a lui ci sarà l’artista ternana Simona Zoo, che racconterà la sua sfida di trasformare San Valentino in un brand, Andreas Steiner, direttore del Mensile Medioevo, che nel numero di febbraio ha dedicato un dossier di 21 pagine a San Valentino, e David Riondino, che presenterà in anteprima assoluta la prima puntata dell’edizione valentiniana del suo TgSuite, telegiornale in cui le notizie vengono cantate, realizzato da Istess Teatro con il sostegno della Fondazione Carit.

Per tutta la giornata si può ammirare al Cenacolo la mostra “Valentino Pop – Omnia vincit amor” che raccoglie le opere della stessa Simona Zoo e la statua di Paolo Consorti circondate da dipinti a tema valentiniano di pittori provenienti da tutta Italia.

Verranno inoltre proiettati il videoclip del brano “Flower of Midnight” dedicato proprio alla figura di san Valentino, interpretato dall’attore e fotomodello Stefano Sala, e il corto “Ver Sacrum” di Stefano de Majo che raccoglie alcune delle più suggestive leggende su Valentino.

Alle 18.30 proclamazione ufficiale dei vincitori della prima edizione del Premio San Valentino per la letteratura, la storia, la filosofia, la teologia, l’arte, la musica, il cinema, la comunicazione e la carità.

Tutti gli eventi sono accessibili gratuitamente e senza bisogno di prenotazione (con la sola condizione di green pass e mascherina) e verranno trasmessi in diretta sul canale YouTube di Istess Media.