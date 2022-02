Romania: Chiesa ortodossa avvia progetto ecologico ispirato alla Laudato si’. Partner la Caritas Ambrosiana. Coinvolti 160 giovani

Educazione ambientale, consapevolezza della crisi ecologica, responsabilità verso l’ambiente, sono questi i principali obiettivi del progetto pilota di “eco-iniziative” avviato dalla Chiesa ortodossa romena in partenariato con la Caritas Ambrosiana. Ispirato all’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, il progetto, iniziato dalla Federazione “Filantropia” e dalla Missione sociale “Diaconia”, si svolgerà per due anni in Romania e Moldavia, informa un comunicato del Patriarcato ortodosso romeno. “Sono coinvolte otto parrocchie dell’arcieparchia di Bucarest e otto della metropolia ortodossa di Bessarabia, ma speriamo di estendere il progetto in tutta la Chiesa ortodossa romena”, spiega al Sir il sacerdote Ciprian Ioniță, coordinatore del progetto. La Caritas Ambrosiana offrirà corsi di formazione ad alcuni giovani romeni e moldavi, che saranno poi formatori nei loro Paesi. In tutto, sono 160 i giovani provenienti da varie parrocchie ortodosse che si dedicheranno all’implementazione del progetto. “Sono loro i vettori di questo progetto – conferma Ioniță –. C’è bisogno di una trasformazione di mentalità, di accrescere la consapevolezza in materia di ecologia, e loro possono essere gli artigiani di questo cambiamento”. Con un investimento di 200mila euro, la Chiesa ortodossa romena intende aiutare i suoi sacerdoti e volontari ad essere più responsabili verso l’ambiente, sviluppare campagne media di sensibilizzazione e informazione, organizzare eventi e campus formativi, promuovere una guida di buone pratiche in materia di ecologia.