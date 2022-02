Germania: mons. Bätzing (Conferenza episcopale tedesca) si congratula con il presidente Steinmeier per la sua rielezione

Il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), mons. Georg Bätzing, si è congratulato con il presidente federale Frank Walter Steinmeier in occasione della sua rielezione, avvenuta ieri. Mons. Bätzing ha ringraziato il presidente federale Steinmeier per il rapporto di fiducia che mantiene con la Chiesa cattolica, anche in tempi turbolenti. È grato per la sua testimonianza cristiana, che si è manifestata in molti servizi ecumenici celebrati insieme. Mons. Bätzing ha anche riconosciuto il lavoro svolto dal presidente, che tiene unita come nessun altro, la società. “L’evidente pericolo di polarizzazione, divisione e sfiducia è contrastato con la sua personale testimonianza in modo impressionante e autentico attraverso la strada della fiducia, dell’unione e della comprensione”. Bätzing ha aggiunto: “È positivo che la Germania possa averla per un altro mandato come presidente federale. Grazie mille per la sua disponibilità a continuare a contribuire con la sua forza ed esperienza in questi tempi difficili”. La rielezione è, per il presidente della Dbk, un rafforzamento del mandato: “Continuerà a contenere le divisioni più profonde nella società e saprà invece instillare la speranza per un buona ripresa dopo la pandemia”. Prima dell’assemblea elettiva federale, gli elettori avevano partecipato a una liturgia ecumenica e multireligiosa, alla quale erano presenti anche i rappresentanti delle comunità ebraiche e musulmane. Il rito, tenutosi nella chiesa evangelica di St. Marienkirche, è stato presieduto dal pastore Martin Dutzmann, del Consiglio della Chiesa evangelica in Germania (Ekd), e da mons. Karl Jüsten, capo dell’ufficio cattolico a Berlino.