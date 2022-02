Formazione: Comunità di Connessioni, sabato 19 febbraio la ministra Cartabia interverrà su “Diritto e biopolitica”

Sabato 19 febbraio sarà ospite della scuola di Connessioni la ministra della Giustizia Marta Cartabia, con un intervento su “Diritto e biopolitica”. 100 i giovani che si sono candidati a partecipare al percorso di formazione alla politica guidato dal gesuita P. Francesco Occhetta, accolti per la prima volta nella chiesa del Gesù, a Roma. La “biopolitica” il tema scelto dai responsabili dell’associazione Comunità di Connessioni, come nuova frontiera della politica. Il percorso, che dopo due anni di pandemia torna in presenza, mira a fornire alle nuove generazioni gli strumenti per il discernimento in politica, nonché a creare e consolidare connessioni tra giovani studenti e professionisti provenienti da tutta Italia e con diversi background. Alla base l’idea di offrire formazione ad una nuova generazione impegnata politicamente sui temi importanti del Paese. Altre tre le tappe del percorso il 19 marzo, il 7 maggio, l’11 giugno.