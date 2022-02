Economia: Roma, il 16 febbraio conferenza di mons. Galantino (Apsa) sul “profilo economico” della Fratelli tutti

Mercoledì 16 febbraio, dalle 17 presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, si svolgerà l’evento “Sorella economia. Il profilo economico dell’enciclica Fratelli tutti”, occasione per ascoltare da mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Apsa (Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica) le ragioni che hanno spinto il Santo Padre ad affrontare il tema di un’economia solidale e allo stesso tempo sostenibile, contemplando gli strumenti propri dell’economia sociale di mercato, tra cui il microcredito e la microfinanza, citate dal Papa come esperienze da valorizzare. Ad introdurre l’evento, promosso dall’Ente nazionale per il Microcredito, sarà il giornalista e docente di geopolitica Piero Schiavazzi. “L’Ente nazionale per il Microcredito si pone come interlocutore primario ed interprete delle necessità dei non ‘bancabili’ che possano trasformare la propria condizione e diventare imprenditori attraverso l’educazione finanziaria e il sostegno dello Stato che ne garantisce l’accesso al credito”, dichiara Mario Baccini, presidente dell’Ente nazionale per il Microcredito, spiegando le ragioni dell’incontro, in cui centrale è il messaggio dell’enciclica “Fratelli tutti”.