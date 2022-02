Parlamento Ue: plenaria a Strasburgo, anniversario dell’euro e dibattito con la presidente Bce Lagarde

(Photo SIR/European Parliament - C. Creutz)

Si apre oggi pomeriggio, a Strasburgo, la sessione plenaria dell’Europarlamento. I lavori inizieranno alle 17 con una cerimonia per celebrare i 20 anni dell’euro. La presidente dell’Assemblea, Roberta Metsola, la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, il commissario per l’economia, Paolo Gentiloni, e Irene Tinagli, presidente della commissione per gli Affari economici e monetari, interverranno in emiciclo. Al termine della cerimonia, i deputati discuteranno con la presidente della Bce il lavoro della Banca centrale europea nel 2021 e lo stato dell’economia Ue. “Il dibattito arriva in un momento particolarmente importante – si legge in un comunicato – vista l’inflazione in aumento e una ripresa economica post-pandemia ancora ai primi stadi. I deputati avranno quindi l’occasione di interrogare la presidente Lagarde su come bilanciare al meglio le esigenze di contrasto all’inflazione e la necessità di sostenere la ripresa economica”. La votazione (risoluzione non legislativa) sulle politiche della Bce nel 2021 si terrà martedì, con i risultati che saranno annunciati mercoledì mattina.