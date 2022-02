Società: Padova, seminario di studio e riflessione “La cura del mondo, oggi e domani”

Sarà dedicato a “La cura del mondo, oggi e domani” il seminario di studio e riflessione che si svolge oggi, lunedì 14 febbraio, a Padova presso il Centro Diritti umani “Antonio Papisca”. L’appuntamento, in programma dalle 10 alle 17, è promosso dal Comitato Marcia PerugiAssisi, dal Centro Diritti umani “Antonio Papisca” e dalla Cattedra Unesco “Diritti umani, democrazia e pace” dell’Università di Padova, con il patrocinio della Rete delle Università italiane per la pace. Sarà possibile partecipare al seminario attraverso la piattaforma la diretta streaming sulle Pagine Facebook del Centro Diritti umani e della Marcia PerugiAssisi.

I lavori saranno aperti dagli interventi di Marco Mascia, titolare della Cattedra Unesco “Diritti umani, democrazia e pace”, e di Flavio Lotti, coordinatore della Marcia PerugiAssisi. Alla prima parte, dedicata a “Qual è il nostro rapporto con il mondo, oggi?” parteciperà, tra gli altri, Beppe Giulietti, presidente della Federazione nazionale della stampa italiana. Nella seconda parte si cercherà di dare risposte alle domande: “Perché dobbiamo ricominciare a prenderci cura del mondo? Cosa ci succederà se non cambiamo atteggiamento?”. L’ultima sessione, nel pomeriggio, verterà su “Come possiamo estendere la cura del mondo?” con gli interventi di esponenti di Banca Etica, Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, Comitato promotore Marcia PerugiAssisi, Cipsi, Caritas, Amelia Rossi, Rete delle Donne antiviolenza, Rete nazionale delle Scuole di pace.