Diocesi: Andria, il 18 febbraio la traslazione della salma di mons. Raffaele Calabro nella cripta della cattedrale

È in programma per venerdì 18 febbraio la traslazione nella cripta della cattedrale di Andria della salma di mons. Raffaele Calabro, che guidò la diocesi dal 1989 al 2016. Nell’occasione, alle 19, l’attuale vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, presiederà in cattedrale una celebrazione eucaristica. Entrambi i momenti avrebbero dovuto tenersi già venerdì 28 gennaio ma vennero rinviati a causa dell’emergenza sanitaria.

La salma di mons. Calabro sarà traslata e tumulata nella cripta della cattedrale di Andria, in occasione del XXXIII dell’inizio del ministero episcopale nella Chiesa di Andria, avvenuto il 29 gennaio 1989.

La concelebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta su Tele Dehon, canale 18 e in hd 518, a partire dalle 19.