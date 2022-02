Diocesi: Catania, domani il commiato a mons. Gristina. Sabato la presa di possesso del nuovo arcivescovo Renna che venerdì incontrerà i giornalisti

L’arcidiocesi di Catania si prepara a salutare e ringraziare mons. Salvatore Gristina e ad accogliere il nuovo arcivescovo, mons. Luigi Renna. Domani, martedì 15 febbraio, mons. Gristina, che ha guidato la Chiesa catanese dal 2002 ad oggi, presiederà alle 18 una concelebrazione di ringraziamento per il suo lungo servizio pastorale episcopale.

Per sabato 19 febbraio, invece, è in programma dalle 16.30 la solenne concelebrazione di accoglienza e presa di possesso canonico di mons. Renna, nominato da Papa Francesco arcivescovo di Catania lo scorso 8 gennaio.

Sarà possibile seguire entrambi gli appuntamenti attraverso le dirette sui canali social dell’arcidiocesi (Facebook e YouTube).

Alla viglia dell’inizio del suo ministero episcopale a Catania, mons. Renna incontrerà i giornalisti del territorio in una conferenza stampa che si terrà dalle 11.30 di venerdì 18 febbraio nel Salone dei vescovi dell’arcivescovado.