Ucraina: Comunità di Sant’Egidio, domani flashmob per la pace al Pantheon

I Giovani per la pace della Comunità di Sant’Egidio hanno indetto per domani, martedì 15 febbraio, alle 18.30, un flashmob al Pantheon, a Roma. L’appuntamento #nowar del movimento giovanile di Sant’Egidio è solo la prima tra le diverse iniziative che la Comunità intende porre all’attenzione di tutti i cittadini europei, nei prossimi giorni, per evitare il conflitto in Ucraina. “Occorre dire con chiarezza che oggi è una follia pensare al ritorno della guerra in Europa – ha scritto il presidente di Sant’Egidio Marco Impagliazzo su La Nuova Sardegna -, sarebbe infatti rinnegare in un attimo oltre 75 anni di storia… Non sarebbe oggi importante tornare a manifestare per la pace, come si fece vent’anni fa contro la guerra in Iraq? Non sarebbe certo un’ingenuità, ma un atto di realismo da parte delle popolazioni europee”.