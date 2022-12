Scarp de’ tenis: nel nuovo numero focus sul Reddito di cittadinanza e sui giovani neet. E un racconto di Natale di mons. Delpini

“Mi fido di te”: è il titolo della copertina – che porta un messaggio di speranza – del nuovo numero della rivista di strada “Scarp de’ tenis” illustrata da Mauro Biani. “In un Paese che vede crescere la povertà”, la rivista “racconta quanto sia importante promuovere forme di solidarietà e di equa distribuzione della ricchezza affinché tutti possano vivere con dignità, nel rispetto degli altri e delle regole”. Scarp dicembre-gennaio (numero doppio) è in vendita da oggi online su www.social-shop.it e da sabato in strada e davanti alle parrocchie per tutto il prossimo mese. All’interno del giornale due approfondimenti: il primo sul Reddito di cittadinanza – “raccontiamo in chiave positiva le storie di chi grazie a questo strumento ha fatto passi in avanti” –; il secondo sulla generazione dei più giovani con un focus sui neet alle prese con i progetti di ripartenza nel post pandemia. Tra le pagine anche un racconto di Natale, firmato dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini.

Dalla redazione si segnala poi la storia che arriva da Berlino: Bernd Simon, da tre anni, per nove volte al giorno, accompagna nell’ultimo viaggio al cimitero i defunti che al momento della morte non hanno nessuno o sono rimasti soli (sono 2500 ogni anno nella capitale tedesca). Da Torino, invece, la storia a lieto fine di Claudio: grazie a un percorso di reinserimento sociale, due anni dopo essere finito per strada, oggi ha un lavoro come barista e sta per ottenere un alloggio popolare.