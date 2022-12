Diocesi: Milano, domani Discorso alla città dell’arcivescovo Delpini. Focus sul bene comune

Martedì 6 dicembre (ore 18), vigilia della solennità di Sant’Ambrogio, mons. Mario Delpini, terrà il tradizionale Discorso alla città e alla diocesi, nella basilica dedicata al patrono di Milano. La riflessione dell’arcivescovo – che verrà pronunciata durante la celebrazione dei vespri votivi in onore di Ambrogio – “è rivolta in particolare ad amministratori pubblici, politici e responsabili del bene comune che vivono e operano nel territorio della diocesi di Milano”, spiega una nota. Questi titolo e sottotitolo del Discorso di quest’anno: “E gli altri? Tra ferite aperte e gemiti inascoltati: forse un grido, forse un cantico”. Il Discorso alla città sarà trasmesso in diretta televisiva dalle 18 su RaiTre, a cura della Tgr Lombardia, con commenti e approfondimenti giornalistici; in forma integrale, senza commenti, su Telenova (canale 18 del digitale terrestre), e su Radio Marconi e Radio Mater. I vespri e il discorso saranno inoltre trasmessi in diretta streaming sul portale www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube della diocesi.

Mercoledì 7 dicembre, alle 10.30, nella stessa basilica di Sant’Ambrogio, l’arcivescovo celebrerà la messa pontificale in onore del patrono.