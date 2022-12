Diocesi: Savona, l’8 dicembre suor Maria Monica Bazzani professerà i voti perpetui in cattedrale

Foto: diocesi Savona - Noli

Giovedì 8 dicembre, alle 10.30 nella cattedrale Nostra Signora Assunta di Savona, durante la messa pontificale per la solennità dell’Immacolata Concezione presieduta dal vescovo Calogero Marino, suor Maria Monica Bazzani, Figlia di Nostra Signora della Neve, professerà i voti perpetui davanti a tutta la comunità ecclesiale. Il rito sarà preceduto da una veglia di preghiera in preparazione all’evento mercoledì 7 dicembre alle 21 nella cappella della Casa Madre, in via santa Maria Maggiore, e sul canale YouTube dell’Istituto religioso.

Intanto continuano le adorazioni eucaristiche “24 ore per il Signore”, promosse dal Centro diocesano vocazioni e dall’istituto religioso femminile e che si ispirano alle parole dell’evangelista Matteo “Pregate dunque il Signore della messe”. “Regalatevi un’ora del giorno o della notte per incontrare Gesù Eucaristia e riposarvi alla sua luce rigenerante”, è l’invito della direttrice del Centro, suor Francesca Buffa.

L’iniziativa è rivolta a tutti, in particolare ai gruppi e alle associazioni che volessero animarne alcuni parti. Per conoscerne le date è possibile consultare il Calendario Eventi del sito web della diocesi di Savona-Noli.