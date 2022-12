Ue-India: cooperazione e concorrenza, incontro a Nuova Delhi. Digitale, trasporti e sostenibilità

Al via a Nuova Delhi la Quinta settimana della concorrenza Ue-India per rafforzare la cooperazione. Tra il 5 e il 7 dicembre i funzionari della direzione generale per la concorrenza della Commissione Ue e della commissione per la concorrenza dell’India si incontreranno per discutere di politiche sulla concorrenza e applicazione delle norme. Lo comunica la Commissione Ue in una nota. Le discussioni tecniche riguarderanno: i casi di antitrust nell’economia digitale, la progettazione e l’attuazione della regolamentazione dei mercati digitali, le pratiche investigative in alcuni accordi del settore dei trasporti e altri cartelli atipici, le valutazioni sugli obiettivi di sostenibilità all’interno della concorrenza”. L’incontro si basa sul “memorandum d’intesa sulla cooperazione nel diritto alla concorrenza firmato tra le autorità di concorrenza dell’Ue e dell’India nel 2013 e sulle precedenti Settimane della concorrenza organizzate dal 2018. La Settimana della concorrenza Ue-India fa parte del progetto Competition Cooperation, un programma quinquennale finanziato dall’Ue per la cooperazione tecnica con le autorità di concorrenza in Asia per rafforzare la convergenza nella politica di concorrenza per i cittadini e le imprese sia nell’Ue che in Asia. All’edizione di quest’anno partecipano anche rappresentanti delle autorità di concorrenza belghe e francesi.