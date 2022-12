Povertà: Comunità Sant’Egidio, presentata oggi la “Guida Michelin dei poveri”. A Roma 33 mense e 35 dormitori

La Guida della Comunità di Sant’Egidio “Dove mangiare dormire e lavarsi”, chiamata anche la “Michelin dei poveri”, è stata presentata oggi a Roma, in occasione della Giornata internazionale del volontariato. Raccoglie in 280 pagine tutte le indicazioni di servizi pubblici e privati a Roma per chi si trova in stato di necessità, italiani e stranieri, e informazioni utili per avere accesso a residenza anagrafica, assistenza sanitaria, formazione professionale e lavoro, prestazioni assistenziali e pensionistiche, alloggio, ecc. Sarà pubblicata anche a Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, in altre città europee e a Buenos Aires. Nell’edizione romana di quest’anno figurano 33 mense (29 totalmente gratuite); distribuzioni itineranti in 28 quartieri con la mobilitazione di 51 associazioni; 35 dormitori (32 totalmente gratuiti); 4 case di accoglienza per malati e familiari di persone ricoverate; 28 luoghi in cui potersi lavare; 78 centri di ascolto parrocchiale. C’è inoltre una nuova sezione sanitaria con informazioni su come richiedere ausili e protesi. Per inviare aggiornamenti: 06.4292929.