Natale: Italia non profit, torna il Market solidale

Torna anche quest’anno il più grande Market solidale di Natale in Italia: è totalmente digitale e per il sesto anno di fila viene promosso da Italia non profit. All’interno del portale https://italianonprofit.it/regali-solidali-di-natale/ è possibile cercare il dono perfetto scegliendo tra le tantissime idee solidali proposte da centinaia di enti non profit.

Lo scorso Natale hanno visitato la piattaforma quasi 25.000 persone, consultando 136.000 pagine di proposte natalizie. Il picco delle visite – con il 40% degli utenti – si è registrato tra il 29 novembre e il 12 dicembre, dato che testimonia come la scelta del regalo solidale è meditata e non rientra nella categoria dei “regali all’ultimo minuto”. Questo è uno dei motivi per cui Italia non profit consiglia alle organizzazioni di intensificare le proprie attività di promozione durante queste settimane.

Tra le categorie più visitate vi sono quelle relative all’oggettistica, al cibo e all’abbigliamento. Per fare una classifica, nella top 3 dei prodotti più visualizzati dagli utenti svettano al primo posto cioccolata e dolciumi, seguiti da shopper, tazze e portachiavi e prodotti artigianali. Gli utenti sono alla ricerca di doni originali e capaci di valorizzare al meglio il territorio e botteghe artigiane che offrono prodotti originali.

L’identikit di chi ha cercato nel portale doni solidali è importante per aiutare gli enti non profit ad immedesimarsi al meglio nel proprio target e proporre un’offerta di doni solidali adeguata al proprio pubblico di riferimento. L’anno scorso il 49% dei visitatori del Market solidale di Natale aveva tra i 18 e i 34 anni. Il 38% dei visitatori delle pagine ha un’età compresa tra i 25 e i 54 anni mentre il restante 13% ha un’età maggiore di 55 anni. Considerando le aree geografiche e le città dove le ricerche di regali solidali sono state maggiori troviamo al primo posto la Lombardia, con la città di Milano (24%), seguita da Roma che ha conquistato il 14% delle ricerche, e Torino (4%).

“Di anno in anno continuiamo a promuovere questa iniziativa completamente gratuita, nella speranza che sempre più organizzazioni possano aderire e trovare così nuovi sostenitori. Il Market solidale è il luogo dove facciamo incontrare tutti quei cittadini, aziende e realtà che scelgono di regalare a Natale un dono importante e ricco di senso; e gli enti non profit per cui la campagna natalizia costituisce un momento fondamentale dell’attività di raccolta fondi annuale. Vogliamo dare a tutti l’opportunità di dare un significato ai propri acquisti, e contribuire anche in questo modo alla crescita del Terzo Settore italiano”, sottolinea Mara Moioli, co-founder e coo di Italia non profit.