Diocesi: Firenze, l’11 dicembre i Babbi Natale motociclisti consegnano la spesa alle mense dei poveri della Caritas

(foto Fondazione solidarietà Caritas Onlus di Firenze )

È in programma per domenica 11 dicembre a Firenze, a partire dalle 10 da piazzale Michelangelo, la settima edizione della Babbonatalata Classic Special Firenze, con centinaia di Babbi Natale motociclisti carichi di doni che attraverseranno le strade e le piazze della città per portare un messaggio di allegria, solidarietà e impegno sociale e doni. L’obiettivo è raccogliere fondi e dare un aiuto concreto alle associazioni che si adoperano tutti i giorni per chi ha più bisogno. Tra queste ci sono anche la Fondazione solidarietà Caritas Onlus di Firenze e la Caritas diocesana, per il servizio mense cittadine. Tutti possono contribuire all’iniziativa donando alimenti di prima necessità e a lunga scadenza, utili per cucinare i pasti quotidiani per i poveri, da consegnare alla raccolta alimentare il 10 dicembre dalle 10 alle 16 in piazza Ferrucci, oppure l’11 dicembre dalle 9 alle 10 al piazzale Michelangelo. “La Babbonatalata – spiegano dall’Associazione culturale Classic Special Firenze – è alla settima edizione, è nata per aiutare le realtà locali di volontariato della nostra città. Volevamo rendere omaggio attraverso questa raccolta a chi ogni giorno si dedica al prossimo”. “Le mense Caritas cittadine – prosegue il comunicato – offrono un servizio prezioso per tante persone che non possono permettersi un pasto, che sono sempre di più, e fin dalla prima edizione abbiamo pensato di sostenerle con la spesa alimentare”. “Ringraziamo i Babbi Natale di Classic Special Firenze per il sostegno ai tanti volontari che ogni giorno nelle nostre mense mettono in tavola un pasto caldo ma anche l’accoglienza”, afferma Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione solidarietà Caritas: “Oggi con la crisi energetica e l’aumento dei prezzi il cibo e prodotti sono aumentati, e quindi ogni contributo diventa ancora più prezioso per poter garantire il servizio”.