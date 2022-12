Ue: sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. “Favorire la mobilità dei cittadini, sostenere lo sviluppo delle imprese nel mercato unico”

La rete transeuropea dei trasporti (Ten-T) dovrà essere sviluppata gradualmente, con scadenze nel 2030, 2040 e 2050. Il Consiglio Ue adotta la posizione comune (orientamento generale) sulla proposta di regolamento della Commissione europea sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. “La proposta stabilisce scadenze chiare per il completamento della rete transeuropea dei trasporti: la rete centrale dovrebbe essere completata entro il 2030, la nuova rete centrale estesa entro il 2040 e la rete globale entro il 2050”, spiega il Consiglio in una nota. “Lo sviluppo di una buona rete di trasporti in tutta Europa è fondamentale. Non solo per consentire ai cittadini di spostarsi in modo rapido e affidabile, ma anche per consentire alle nostre imprese di svilupparsi ulteriormente e di sfruttare appieno il potenziale del mercato interno”, afferma Martin Kupka, ministro dei Trasporti ceco, rappresentando la presidenza ceca di turno dell’Ue. In risposta all’impatto della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, lo scorso luglio la Commissione ha adottato “una proposta che introduce diverse modifiche al testo iniziale”. La proposta chiede “l’unificazione della rete Ten-T utilizzando lo scartamento ferroviario standard europeo”. Inoltre, il testo punta a “migliorare i collegamenti dell’Ucraina e della Repubblica di Moldavia con l’Ue attraverso le reti di trasporto europee, strategiche per il trasporto sostenibile e multimodale di merci e passeggeri in Europa”.