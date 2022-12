Ucraina: Cisom, lancia una campagna straordinaria di raccolta fondi per acquistare generatori di corrente

Appello del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom) per la solidarietà in Ucraina. Già dai primi giorni successivi all’inizio della guerra, diverse unità di volontari Cisom si sono recate in missioni umanitarie al confine con Ucraina, Romania e Polonia per rispondere alle numerose urgenze e ai bisogni della popolazione in fuga: dalla raccolta di materiali e beni di prima necessità all’assistenza sanitaria, dall’accoglienza di profughi in Italia all’accompagnamento fino all’organizzazione di corsi di lingua italiana.

L’emergenza umanitaria in Ucraina non è finita, milioni di persone continuano a vivere in rifugi di fortuna, in condizioni di estrema povertà e insicurezza alimentare a cui si aggiunge l’arrivo dell’inverno con temperature che possono raggiungere i -20 °C. I bombardamenti russi delle ultime settimane hanno colpito centrali e linee elettriche, privando la cittadinanza di acqua e riscaldamento. La vita di milioni di persone è a rischio. Il Cisom, anche questa volta, si mobilita per aiutare la popolazione ucraina a superare il lungo inverno e lancia una campagna straordinaria di raccolta fondi “Dona Calore” per acquistare generatori di corrente da inviare in Ucraina e garantire l’accesso all’elettricità e al riscaldamento. Con un generatore da 5kw/h una famiglia avrà assicurato riscaldamento, illuminazione, la possibilità di cucinare e ricaricare un cellulare importante per mantenere aperto il canale di comunicazione con i propri cari. Si potrà supportare la campagna Cisom con donazioni anche attraverso il sito web del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta.