Ue-Balcani occidentali: domani vertice a Tirana per “confermare il legame strategico dell’Ue con i Paesi candidati all’adesione”

Domani, martedì 6 dicembre, i leader dell’Ue e dei Balcani occidentali terranno un vertice a Tirana, ospitato dal primo ministro albanese, Edi Rama, e presieduto dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. La Commissione europea sarà rappresentata dalla sua presidente, Ursula von der Leyen, dall’Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, e dal commissario per il vicinato e l’allargamento, Olivér Várhelyi. “Il vertice si svolge per la prima volta nei Balcani occidentali, come chiaro segno dell’impegno dell’Ue nei confronti del partenariato strategico con la regione e della sua prospettiva di adesione all’Unione”, spiega una nota della Commissione. “Le discussioni si concentreranno sull’affrontare congiuntamente le conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, in particolare nel settore energetico”. La Commissione riferirà sull’attuazione del piano economico e di investimenti da quasi 30 miliardi di euro “per contribuire a stimolare la ripresa a lungo termine della regione”. Inoltre, la Commissione informerà in merito al pacchetto di sostegno energetico da 1 miliardo di euro per tutti i Balcani occidentali presentato dalla presidente Von der Leyen a novembre “per aiutare le famiglie vulnerabili e le imprese di medie e piccole dimensioni ad attenuare i prezzi elevati dell’energia e promuovere investimenti infrastrutturali fondamentali per diversificare l’energia forniture, potenziare la produzione rinnovabile e l’efficienza energetica”.

Altre questioni all’ordine del giorno includeranno la cooperazione in materia di sicurezza informatica, manipolazione delle informazioni, migrazione, nonché il rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione sulle questioni fondamentali della sicurezza. Al termine della riunione, i leader dovrebbero adottare una dichiarazione.