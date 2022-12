Emergenza freddo: appello del card. Krajewski, “doniamo magliette termiche al popolo ucraino”

“Il popolo ucraino sta vivendo un’emergenza legata, oltre che alla guerra, anche alla mancanza di corrente elettrica, di gas e al freddo molto rigido dell’inverno. Possiamo aiutarli in questo Natale con il dono di magliette termiche, adatte a mantenere la temperatura corporea, da uomo, da donna o da bambino”. È l’appello del card. Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa, che informa che l’Elemosineria apostolica si sta già rifornendo. “Chi volesse si può unire a questa iniziativa acquistando e portando/spedendo le maglie direttamente a questo Dicastero entro un mese, al fine di effettuare al più presto l’invio tramite camion a Kiev”, si legge nel comunicato del Dicastero per il Servizio della carità a proposito dell’appello alla solidarietà con gli ucraini per l’emergenza freddo.