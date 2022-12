Diocesi: Bari-Bitonto, nel pomeriggio mons. Satriano consacra due sacerdoti

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 dicembre, l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, presiederà la consacrazione presbiterale di due diaconi, Daniele Nigro ed Ermir Frani. Il rito sarà celebrato dalle 17, nella cattedrale di Bari. I novelli sacerdoti, informa l’arcidiocesi, presiederanno la loro prima messa domani. In particolare don Nigro la celebrerà alle 19, presso la parrocchia Sacro Cuore in Bari, mentre giovedì 8 dicembre, alle 10, presso la parrocchia Ss. Sacramento in Bari. Don Frani, invece, la presiederà domani, alle 19, presso la parrocchia San Marcello in Bari e mercoledì 7 dicembre 2022, alle 19, presso la parrocchia S. Maria del Carmine in Sammichele di Bari.