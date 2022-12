Santa Sede: il 12 dicembre un convegno sulla montagna, in collaborazione con la Fao

Lunedì prossimo, 12 dicembre, presso la Casina Pio IV, si terrà un convegno sulla montagna promosso dal Dicastero della Cultura e l’educazione insieme al Segretariato della Mountain Partnership della Fao. Ancorato alle parole dell’enciclica di Papa Francesco Laudato si’, l’evento si inserisce nelle celebrazioni per la Giornata internazionale della Montagna istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2003, che viene celebrata ogni 11 dicembre per sottolineare il ruolo delle montagne e delle popolazioni che vi abitano per l’equilibrio del nostro pianeta. Quest’anno la Giornata è dedicata alle donne in montagna con il tema “Women Move Mountains”, in riconoscimento al ruolo cruciale delle donne per la conservazione delle tradizioni, delle conoscenze e la protezione delle risorse naturali quali la biodiversità in tutti gli ecosistemi montani del mondo. Al convegno – si legge in una nota – sarà presente il direttore generale della Fao, QU Dongyu, e vari protagonisti della montagna: alpinisti, rifugisti, scienziati, esperti di sviluppo sostenibile, operatori turistici, volontari, sportivi per “condividere un momento di riflessione e far emergere quel filo invisibile che sprona tutti ad ammirare un panorama di vetta, cui giungere lungo i tanti sentieri possibili che abbiano, tuttavia, come segnavia i principi della condivisione, del dialogo, della solidarietà e della cura”. Il convegno si aprirà con il saluto del card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero della Cultura e l’educazione, e vedrà la partecipazione di circa 70 ospiti invitati. Il convegno – che si potrà seguire via Zoom – è organizzato con il Segretariato della Mountain Partnership, alleanza delle Nazioni Unite dedicata allo sviluppo delle zone montane, con la collaborazione dell’associazione Giovane Montagna, del Club Alpino Italiano e dell’associazione Guide Don Bosco 6000 – Perù.