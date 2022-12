Povertà: Comunità Sant’Egidio, da inizio pandemia raddoppiati i pasti distribuiti, oltre 1 milione. Triplicati i pacchi alimentari

Dall’inizio della pandemia la Comunità di Sant’Egidio ha distribuito in Italia oltre 1 milione di pasti nelle mense (500.000 a Roma, Genova, Novara, Frosinone e Lucca) e nelle cene itineranti, un numero raddoppiato rispetto al periodo precedente. Triplicati i pacchi alimentari, oltre 600.000. Dall’inizio del 2022 ne sono stati distribuiti 250mila, di cui 120mila a Roma. Sono alcuni dei dati forniti oggi a Roma da Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, durante la conferenza stampa per la presentazione della nuova edizione della guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi”, in occasione della Giornata internazionale del volontariato. La Comunità di Sant’Egidio – che quest’anno celebra i 40 anni dal primo pranzo dei poveri il giorno di Natale – ha aperto negli ultimi anni a Roma e in diverse città italiane convivenze per 1.000 persone senza dimora, anziani e persone con disabilità. Il 40° anniversario del pranzo di Natale con i poveri sarà vissuto in oltre 70 Paesi del mondo per un totale di 250.000 partecipanti, per “dare a tutti il diritto di celebrare questa festa”, ha detto Impagliazzo. A Roma il 24 dicembre porteranno cene di Natale itineranti presso le stazioni e nei luoghi abituali di vita delle persone senza dimora. Il 25 dicembre saranno circa 20mila gli ospiti tra pranzi e momenti di festa con distribuzioni in diversi quartieri della città e dell’area metropolitana. Circa 80.000 persone in Italia parteciperanno ai pranzi e ai momenti di festa con distribuzioni. Oltre a Roma, saranno coinvolte un altro centinaio di città tra cui Genova, Messina, Bari, Milano, Firenze, Torino, Novara, Napoli, Padova, Catania, Cosenza, Palermo, Trieste, Bologna. In questi giorni è attiva anche la campagna “A Natale, aggiungi un posto a tavola” con un sms solidale 45586 per garantire il pranzo di Natale e doni ai partecipanti.