Pellegrinaggio Macerata-Loreto: il 9 dicembre messa e fiaccolata per la pace

Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre si rinnova il gesto popolare della accensione di falò in memoria della Venuta a Loreto della Santa Casa di Nazareth. Una tradizione ricca di storia, che il Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto quest’anno ripropone facendo proprie le parole che il Papa ha rivolto all’iniziativa lo scorso 11 giugno: “Chiedete alla Madonna la grazia della pace e impariamo a vivere in pace”.

Desiderosi di accogliere l’invito del Papa, è stata lanciata una doppia iniziativa: venerdì 9 dicembre, alle 19, nella chiesa del Sacro Cuore di Macerata, la messa celebrata dal vescovo mons. Nazzareno Marconi. Al termine, la fiaccolata e l’accensione del falò in piazza Mazzini, con l’annuncio da parte di mons. Giancarlo Vecerrica della data del 45° Pellegrinaggio. “Suggeriamo a tutti gli amici del Pellegrinaggio di proporre con creatività, in ogni luogo, questo semplice gesto di attesa della Venuta, attraverso l’accensione di piccoli lumi nelle case o, dove possibile, di falò, per domandare alla Madonna per ogni uomo e per tuti i popoli la grazia della pace”.