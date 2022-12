Sicilia: mons. Raspanti (Cesi) ha incontrato il ministro Urso. “Alleanza solidale” per “nuovi spazi funzionali per la crescita sociale”

(Foto: Conferenza episcopale siciliana)

Nella mattinata di ieri, domenica 4 dicembre, il presidente della Conferenza episcopale siciliana, mons. Antonino Raspanti, ha incontrato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, che ha raggiunto il vescovo di Acireale all’Eremo Sant’Anna, in Aci San Filippo, dove si trovava in ritiro spirituale con la sua diocesi.

“L’auspicio – ha detto mons. Raspanti, al termine dell’incontro – è che, in un periodo di grande difficoltà per le famiglie italiane, l’interesse nazionale e in particolare quello siciliano sia rivolto verso un’economia di sviluppo. La Sicilia – ha aggiunto – torni ad essere luogo strategico nel Mediterraneo e sia da traino per l’Italia, in modo che possa essere protagonista di nuovi spazi funzionali per una crescita sociale”.

Per il ministro Urso, “l’alleanza solidale tra più parti attrici è un modello politico da perseguire”. “Il nostro obiettivo – ha proseguito – è iniziare un processo che curi le fragilità economiche dell’Italia per aiutare il Paese, attraverso una partecipazione attiva, a costruire un modello che possa rispondere alle necessità sociali e di mercato”.