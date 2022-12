Immigrazione: Impagliazzo (Comunità Sant’Egidio), “allargare decreto flussi per la cura delle persone anziane e con disabilità”

Un appello al governo italiano per “l’allargamento del decreto flussi a tante figure professionali come infermieri e assistenti domiciliari, necessarie nell’aiuto alle persone anziani e disabili”. Lo ha lanciato oggi il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, durante la conferenza stampa a Roma per la presentazione della nuova edizione della guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi”, 280 pagine di indirizzi utili per chi vive per strada, conosciuta anche come la “Guida Michelin dei poveri”. “So che si sta discutendo in queste ore del decreto flussi – ha detto Impagliazzo –. Da tempo insistiamo presso diversi governi. L’ultimo decreto è stato di 69.700 persone. Chiediamo di allargarlo anche a quei Paesi che non hanno accordi diretti con l’Italia, come il Venezuela, il Perù e altri Paesi dell’America Latina dove c’è tanta cultura infermieristica”. Sant’Egidio chiede “l’equipollenza dei titoli e un decreto flussi che tenga conto anche dei bisogni delle famiglie, degli anziani, delle persone con disabilità”, ricordando che “Eurostat stima che l’Italia abbia bisogno di almeno 200.000 lavoratori l’anno, mentre delle 69.700 presenze dell’ultimo decreto flussi ne sono arrivate solo la metà, per problematiche burocratiche molto serie”.