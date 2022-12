Solidarietà: Csi Roma, una campagna per rimettere in gioco articoli sportivi e promuovere integrazione dei giovani rifugiati

(foto Csi)

In occasione dell’annuale “Notte dei Capitani” del Csi Roma, una serie di organizzazioni si è riunita per lanciare la campagna “Rimettiamoli in Gioco”, un’iniziativa che ha come obiettivo quello di coinvolgere il mondo dello sport, nel rimettere in gioco oggetti di seconda mano e, allo stesso tempo, promuovere l’integrazione dei giovani rifugiati, aiutando loro stessi a rimettersi in gioco, attraverso l’app Riding the Rainbow. Riding the Rainbow è un progetto di economia solidale e circolare per sostenere giovani e bambini rifugiati, ideato da una famiglia italiana in Lussemburgo nel febbraio 2022, per supportare bambini e ragazzi ucraini, in fuga dalla guerra, attraverso la donazione di biciclette e oggetti sportivi. Il progetto si è espanso a livello internazionale attraverso lo sviluppo di un’applicazione che facilita l’incontro diretto tra rifugiati e locali, eliminando la necessità di intermediazione da parte di organizzazioni terze. La donazione di oggetti usati, diventa un’occasione per creare nuove relazioni, costruire reti di supporto e regalare solidarietà, oltre ad attivare un circolo virtuoso per l’ambiente. L’app è scaricabile sul sito www.ridingtherainbow.com/it ed è attiva in 6 Paesi e ha facilitato la donazione di centinaia di oggetti a rifugiati di 8 nazionalità. Gli incontri facilitati tramite l’app hanno portato a fornire ai rifugiati consigli e supporto che vanno oltre la singola donazione, tra cui consigli sul lavoro, indirizzamento dei bambini a squadre di calcio, e altro ancora. Le organizzazioni che aderiscono alla campagna sono Afrilanthropy, Asd Ss Lazio basket, Asd Polisportiva Celleno, Basket Academy Sezze, Centro sportivo italiano Roma, Citta dei ragazzi di Roma, Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, Fondazione Ss Lazio 1900, Ifund Impresa sociale, Nbc Camps Italia, Movimenta, Movimentiamo il Quartiere.