Mezzogiorno: ActionAid, Fondazioni “con il Sud” e “Realizza il cambiamento”, al via 9 progetti per contrastare situazioni di vulnerabilità e tutelare i diritti dei più fragili

Fondazione con il Sud e ActionAid Italia, tramite la collaborazione con Fondazione “Realizza il cambiamento”, hanno promosso la prima edizione del bando “Realizziamo il cambiamento con il Sud” per contrastare situazioni di vulnerabilità economica e sociale e tutelare i diritti dei più fragili nelle regioni meridionali. Il bando, dall’ammontare complessivo di circa 500.000 euro, si rivolgeva alle organizzazioni del Terzo settore impegnate nel migliorare l’accesso ai diritti umani e civili delle persone, nel prevenire e contrastare la violenza di genere, nel favorire l’empowerment o attive sul welfare di comunità.

Delle 92 proposte pervenute sono nove quelle ammesse al finanziamento. Le proposte selezionate coprono un ampio raggio di beneficiari: minori in situazione di vulnerabilità, neet, persone e donne con background migratorio, donne che hanno subito violenza, studenti e famiglie in situazione di vulnerabilità. Ogni proposta prevede, oltre al soggetto responsabile, almeno due partner di progetto per un totale di 27 organizzazioni coinvolte.

“Il cambiamento, evocato già nel titolo di questo bando, non può che partire da eque opportunità e diritti garantiti – ha dichiarato il direttore generale di Fondazione con il Sud, Marco Imperiale –. Abbiamo selezionato con convinzione questi nove progetti perché siamo certi che sapranno dare un importante contributo in questo senso, riaffermando diritti negati e migliorando le condizioni di vita di tante persone che vivono in condizioni di povertà e disagio”.

“Siamo felici di aver constatato che il bando ha suscitato l’interesse di moltissime organizzazioni. Molte proposte erano davvero meritevoli e non è stato facile decidere i progetti da premiare. Le nove organizzazioni scelte hanno colpito per la capacità di articolare gli interventi e per essere soggetti che nei territori di riferimento saranno capaci di avere un impatto sociale rilevante per i portatori di diritti”, ha affermato Katia Scannavini, vicesegretaria generale di ActionAid Italia.

In Campania saranno realizzati progetti nelle aree di Napoli e Salerno; in Puglia nella città di Lecce; in Sicilia ad Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte e Catania.