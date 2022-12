Noticum: sulla rivista digitale l’attacco terroristico alla missione di Chipene che ha visto la morte di suor Maria De Coppi

È online il numero di dicembre di Noticum, la rivista digitale della Fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano, i fatti di Chipene, nel nord del Mozambico, con l’attacco terroristico che ha visto la morte di suor Maria De Coppi e la distruzione dell’intera missione. Missio è potuta arrivare a Chipene e documentare – con un reportage di Paolo Annechini – quanto accaduto e la vita della gente che ora vive terrorizzata e appena può lascia i villaggi.

Nelle pagine a seguire il cammino sinodale della chiesa italiana, con l’approfondimento di don Marco Testa, direttore del Cum. E poi “Cambiamenti climatici e comunità educante”, titolo dell’incontro a Verona dell’Agorà della mondialità. La beatificazione in Kenya di suor Carola Cecchin e in Uganda di padre Giuseppe Ambrosoli, raccontate da chi le ha vissute in prima persona, la missione a km zero di Patrizia Manzone e del marito Michael, prima in Kenya e ora ad Alba (Cuneo). E per finire, i missionari scrivono della Cop27 tenutasi a Sharm el Sheikh il mese scorso. Noticum di dicembre può essere letto e scaricato qui.