Comunicazione: Roma, il 13 dicembre alla Santa Croce la presentazione del libro “Una Chiesa in dialogo”

“Una riflessione collettiva su persone, temi ed eventi degli ultimi anni del XX secolo e dell’inizio di quello attuale, che possono insegnare molto sulla comunicazione della Chiesa e sulla Chiesa”. È il libro “A Church in Dialogue: The Art and Science of Church Communication” (Edizioni Santa Croce, a cura di Gema Bellido), che verrà presentato il 13 dicembre (ore 11.15, aula magna “Giovanni Paolo II”), con la partecipazione del card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi. All’evento, che si potrà seguire anche in streaming, interverranno alcuni degli autori, tra cui molti professori e collaboratori della Facoltà di Comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce. “Si è trattato di un tempo ricco di eventi e cambiamenti significativi – il nuovo millennio, la rivoluzione digitale, le crisi economiche e migratorie, la pandemia globale – che hanno prodotto grandi trasformazioni culturali e veri e propri tsunami nel mondo della comunicazione”, ha commentato la curatrice dell’edizione, la professoressa Gema Bellido. “Comunicare la fede e l’esperienza cristiana è compito di tutti i membri della Chiesa”, prosegue: “Ma è anche vero che i professionisti della comunicazione e gli accademici hanno una responsabilità speciale in questo compito. Ci auguriamo che questo libro possa contribuire alla valorizzazione e alla promozione del ruolo della comunicazione nella Chiesa cattolica, facendo un bilancio del lavoro svolto in questi venticinque anni, riflettendo sulle lezioni apprese e mostrando le sfide che si profilano all’orizzonte”.