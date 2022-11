Teologia: Messina, oggi l’inaugurazione dell’anno accademico al San Tommaso con la prolusione di mons. Bulgarelli

Prosegue il lavoro formativo e accademico dell’Istituto Teologico “S. Tommaso” di Messina e della Scuola superiore di Specializzazione in bioetica e sessuologia. Oggi 18 novembre, alle 16, viene inaugurato il nuovo anno accademico. È un evento al quale partecipa non solo la comunità accademica del S. Tommaso, ma anche amici, autorità e figure istituzionali civili e militari.

Il solenne atto accademico vedrà la prolusione dal titolo “Teologia, immaginazione, creatività. Quale connessione?” del professor mons. Valentino Bulgarelli, sottosegretario della Conferenza episcopale italiana, direttore dell’Ufficio Catechistico nazionale e responsabile del Servizio nazionale per gli Studi superiori di Teologia e Scienze religiose della Cei. Sarà presente don Giovanni D’Andrea, ispettore dei Salesiani di Sicilia e Tunisia e presidente del Consiglio di direzione dell’Istituto Teologico e moderatore della Scuola di bioetica; come anche l’arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla.

L’istituto teologico ha un corpo docente composto da 61 professori. Gli studenti iscritti al Filosofico sono 25 e al Triennio Teologico 75, alla Licenza 21, per un totale di 121, più alcuni uditori. Al Diploma per il Diaconato permanente sono 19; al Diploma per i Ministeri istituiti sono 11. Al Diploma in Catechesi liturgica, musica e turismo religioso 45. Al Master in Pastorale familiare sono 91. Al Master in Pastoral counselling 14. Al Diploma in Teologia pastorale 2. Il numero totale degli iscritti è di 294. Più quelli della Scuola di bioetica, che quest’anno celebra il 25° anno dall’istituzione: I e II anno sono 46. L’istituto pubblica regolarmente due riviste: “Itinerarium” e “Catechesi – Nuova serie” ed ha attive 5 collane della propria casa editrice. Sia l’Istituto Teologico che la Scuola superiore di bioetica sono diretti da don Giovanni Russo.