Armida Barelli: domani a Roma il card. Parolin presiede la messa per la prima memoria liturgica

Su iniziativa della Presidenza nazionale dell’Azione cattolica italiana e del Comitato per la canonizzazione, in occasione della prima memoria liturgica della Beata Armida Barelli, domani a Roma (ore 17, chiesa della Domus Mariae, Via Aurelia 481), sarà celebrata la Messa presieduta dal cardinale Segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin. Al termine della celebrazione eucaristica – informa l’Azione Cattolica – si terrà la posa della reliquia della Beata Armida Barelli nella Chiesa della Domus Mariae dedicata a Maria Immacolata. Fondatrice della Gioventù Femminile di Azione Cattolica e cofondatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’Istituto secolare delle Missionarie della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo e dell’Opera della Regalità per la liturgia, Armida Barelli è stata beatificata il 30 aprile del 2021nel Duomo di Milano. La data del 19 novembre è stata scelta per la memoria liturgica per ricordare la consacrazione della Beata Armida insieme al primo gruppo delle Missionarie della Regalità avvenuta nella chiesetta di San Damiano, ad Assisi, il 19 novembre del 1919.