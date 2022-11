Diocesi: Teramo-Atri, domani pomeriggio si celebra la 37ª Gmg

(foto diocesi Teramo-Atri)

La diocesi di Teramo-Atri ha organizzato per domani, sabato 19 novembre, la celebrazione della XXXVII Giornata mondiale della gioventù, che vedrà i giovani provenienti dalle diverse parrocchie, riunirsi in diverse piazze di Teramo a partire dalle 15.30, per svolgere attività a cura del Csi-Centro sportivo italiano. Alle 17 l’incontro si sposta ai piedi della cattedrale dove è in programma il momento intitolato “A te la mia lode” e, subito dopo, il pellegrinaggio verso il santuario della Madonna delle Grazie “In cammino verso Ebron”. Seguirà la costruzione dell’immagine della giornata e l’offerta delle preghiere dei giovani e, in conclusione della giornata, il momento teatrale “Verso l’incontro concreto” e l’intervento di mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, che porterà alcune riflessioni sulla lettera di Papa Francesco per la Gmg di Lisbona e consegnerà ai giovani il Vangelo di Matteo.