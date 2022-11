Diocesi: Savona, domani l’iniziativa culturale “Autori in mostra” con poesia, musica e viaggi

(foto diocesi Savona-Noli)

È in programma a Savona per domani, sabato 19 novembre dalle ore 16,30 in piazza Santuario, l’iniziativa culturale “Autori in mostra”, organizzato dalla Libreria Paoline e collegata alla mostra paleontologica “La meravigliosa storia della vita sulla Terra”, allestita nel Palazzo delle Azzarie. Interverranno all’evento Ugo Ghione e i misteri dell’universo, Paolo Traverso con le poesie in musica, Roberto Storace con i suoi viaggi, Gianna Williams con l’arpa celtica, Roberto Fiaschi con il racconto “Sulla via del Santuario” e Roberto Faretti con la sua musica. Dalle ore 14,30 sarà possibile partecipare alla presentazione itinerante della pubblicazione sulle cappelle votive dello stesso Fiaschi, che verrà data a tutti i partecipanti con un contributo di 10 euro, ed al termine sarà anche possibile visitare la mostra. Per informazioni e prenotazioni si può contattare Roberto Fiaschi al numero di telefono 3472512535.