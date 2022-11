Cinema: Tertio Millennio Film Fest, “Il patto del silenzio di Laura Wandel” è il miglior film della XXVI edizione

È tempo di verdetti per la XXVI edizione del Tertio Millennio Film Fest: le giurie hanno annunciato i film vincitori. Per la giuria dei lungometraggi “Il patto del silenzio” di Laura Wandel è il miglior film in concorso, menzione speciale per “Quei due – Edda e Galeazzo Ciano” di Wilma Labate. Per la giuria dei cortometraggi, “Lili Alone” di Zou Jing è il miglior cortometraggio, menzione speciale per “Warsha” di Dania Bdeir. La giuria della critica Sncci ha assegnato il Premio per il miglior film a “Quei due – Edda e Galeazzo Ciano” e la menzione speciale a “Return to Dust” di Li Ruijun.

“La XXVI edizione del Tertio Millennio Film Fest è un esercizio compiuto di dialogo ecumenico e interreligioso – ha dichiarato mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo -. È un percorso che si nutre di relazioni con le comunità di gente fedi differenti che vogliono incontrarsi, dialogare, crescere insieme. Altro pilastro – chiave del successo di quest’anno – è la ricerca nelle cinematografie di tutto il mondo, di quelle opere che scavano nel mistero della vita, dei suoi segreti e desideri. I film di quest’anno ci hanno aiutato infatti a trovare delle vie per superare il mistero del Male. Abbiamo provato a fare incontrare la cinematografia migliore con il pubblico che ha voglia ancora di stupirsi e di vivere il cinema non come intrattenimento ma come possibilità di andare al senso delle cose”.