Sport: Pgs Puglia sposa il padel. “Ampliare le attività a disposizione” anche per creare una squadra che rappresenti il territorio

“Per molti il padel è una moda, per altri è lo sport del futuro. Per noi è importante che bambini, giovani e adulti possano socializzare, fare sport e divertirsi”. Così il presidente delle Polisportive giovanili salesiane pugliesi, Filippo Pisone, in una nota nella quale comunica che il mondo delle Pgs della Puglia ha deciso di sposare il padel ed è perciò alla ricerca di referenti sul territorio per diffonderne la pratica. “Intendiamo avviare tutte le iniziative possibili finalizzate ad ampliare le attività a disposizione dell’utenza – conclude Pisone – ma anche per creare una squadra pugliese che possa competere nei tanti tornei nazionali e non solo”.